الخرطوم ترحب بإعلان قيادة جنوب السودان تشكيل القيادة الموحدة للقوات النظامية

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ووصف دقلو، عبر فيسبوك، الخطوة بـ"المهمة نحو تنفيذ الترتيبات الأمنية، ونحو استكمال مطلوبات عملية السلام والاستقرار بالبلاد"، مشيرا أنها تؤكد التزام الأطراف وسعيهم المستمر لإحلال السلام بالبلاد.

وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد بصفة خاصة على الحكمة والإرادة الصادقة التي يتحلى بها رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وتطلعه الدائم لتحقيق الأمن والاستقرار الذي يتوق إليه شعب بلاده.

ووافق رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه رياك مشار على استئناف المحادثات بشأن اندماج قواتهما المتناحرة تحت قيادة موحدة، بعد أسابيع من النزاع المتصاعد بين الجانبين.

ووقعت قوات كير ومشار اتفاق سلام في عام 2018 لإنهاء خمس سنوات من الحرب الأهلية. لكن التطبيق كان بطيئا، ووقعت اشتباكات متكررة بين القوات المتنافسة بسبب الخلافات حول كيفية اقتسام السلطة.

وفي 23 مارس/ آذار، علقت الحركة الشعبية لتحرير السودان مشاركتها في الإشراف على آليات تطبيق الاتفاق وعزت ذلك إلى الهجمات التي تشنها القوات الحكومية.

وخلال مراسم توقيع، حضره ممثل الحكومة السودانية، عبر كير ومشار عن التزامهما باتفاق السلام، أكد الجانبان على الالتزام بوقف إطلاق النار السابق وتسريع التكامل بين قواتهما.