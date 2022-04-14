منح قروض تجاوزت 3 مليارات ليرة خلال 3 أشهر بمصرف بالسويداء

العالم - سوريا

وأوضح مدير المصرف أدهم العطار لمراسل (سانا) أن القروض الممنوحة توزعت بواقع 1300 قرض بقيمة 3 مليارات و135 مليون ليرة لذوي الدخل المحدود من العاملين بالدولة والمتقاعدين العسكريين والمدنيين على قانون التأمين والمعاش و13 قرضاً من القروض متناهية الصغر إضافة إلى قروض خدمية لأصحاب المهن العلمية بقيمة 172 مليون ليرة.

وأشار العطار إلى أن المصرف يشهد إقبالاً على القروض بعد رفع سقفها إلى 5 ملايين ليرة للمقترض الواحد ممن تنطبق عليه شروط وتعليمات الإقراض ومدة السداد التي تصل إلى 7 سنوات وكذلك الاستفادة من ميزة التسديد المسبق للقروض للحصول على قروض بسقوف جديدة إضافة للتسهيلات المقدمة من حيث قبول كفالة المتقاعدين والاكتفاء بكفيل واحد للقروض ما دون 2 مليون ليرة.

ولفت العطار إلى أن المصرف قدم خلال الأشهر الـ 3 الماضية 11750 خدمة مصرفية متنوعة إضافة لتقديم خدمات تحويل معاشات بشكل شهري إلى نحو 3 آلاف متقاعد وصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو450 مليون ليرة .

وكان مصرف التسليف بالسويداء منح العام الماضي قروضا بقيمة تجاوزت 5 مليارات و700 مليون ليرة استفاد منها 4026 مواطناً.