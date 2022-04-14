مصر.. انهيار رجل أعمال بعد الحكم عليه بالإعدام بقضية هزت الرأي العام

العالم-مصر

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة صاحب مكتب مقاولات بالإعدام على خلفية اتهامه بإنهاء حياة خطيب ابنته ودفنه في مطبخ شقته بالرحاب، وذلك بعد ورود رأي المفتي في حكم إعدامه.

كما قضت المحكمة، بمعاقبة المتهمة حبيبة نجلة المتهم الأول، بالسجن المؤبد، والمتهم الثالث بالسجن المشدد 10 سنوات، والمتهم الرابع بالسجن المشدد 7 سنوات، والمتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن بالسجن المشدد 5 سنوات.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين اشتركوا يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، وقتلوا بسام أسامة محمد، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه، بها وأعد صندوقا خشبيا وحبالا وشريطا لاصقا بينما، وقام باقي المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم في الجريمة.

وكشفت التحقيقات، أن خلافا نشب بين المتهم الأول والمجنى عليه، بعدما اكتشف تورط المتهم في تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن، ومن هنا عزم المتهم وباقي المتهمين على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، واستدرجوا المجني عليه إليها عن طريق المتهمة الثانية "خطيبته"، واشتركوا جميعًا في قتله وأخفوا جثته بدفنها في حفرة، أعدها المتهم الأول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات.