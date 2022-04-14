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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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نبض السوشيال
خطيب زاده: الأمر الذي أصدره ترامب باغتيال الجنرال الشهيد قاسم سليماني بطل مقارعة الإرهاب في غرب آسيا يوضح طبيعة اميركا الإرهابية
متحدث الخارجية الايرانية يعتبر ان المزاعم التي جاء بها التقرير السنوي للخارجية الاميركية مرفوضة وان تكرار التقارير الواهية لاتضفي عليها الشرعية
مصادر فلسطينية: استشهاد الشاب الفلسطيني فواز حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال
متحدث الخارجية الايرانية يعتبر ان المزاعم التي جاء بها التقرير السنوي للخارجية الاميركية مرفوضة وان تكرار التقارير الواهية لاتضفي عليها الشرعية
حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني: ندعو أبناء شعبنا في كل أماكن وجوده لإعلان النفير العام والاشتباك مع العدو
حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني: حكومة الاحتلال وجيشها يواصلان التصعيد في ظل صمت دولي وإقليمي وعربي تام
مصادر مطلعة لقناة العالم: فشل المفاوضات مع "قسد" لفك الحصار عن القاملشي والحسكة بسورية والسماح بدخول المواد الغذائية والطحين والمحروقات
مصادر مطلعة لقناة العالم: فشل المفاوضات مع "قسد" لفك الحصار عن القاملشي والحسكة بسورية والسماح بدخول المواد الغذائية والطحين والمحروقات
رويترز عن تقرير للوكالة الذرية: إيران أبلغتنا بأن الماكينات ستستخدم في صنع أجهزة طرد مركزي وتقرر بدء تشغيلها في 13 أبريل
رويترز عن تقرير للوكالة الذرية: الوكالة أزالت أختاما من على الماكينات التي نقلت إلى نطنز من مدينة كرج الايرانية
بالفيديو..
شاهد بالخريطة/ تطورات اليوم الـ50 للحرب في اوكرانيا
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//media.alalam.ir/uploads/org/2022/04/14/164994965422972400.mp4
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الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش
تنقل لكم قناة العالم بالتفاصيل والخرائط تطورات العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا يوما بيوم.
العالم
-
خاص بالعالم
التفاصيل في الفيديو المرفق ...
تصنيف :
أهم الأخبار
خاص بالعالم- مراسلون
أوروبا
الأميرکيتان
أسيا و الباسفيك
فيديو
العالم
روسيا
الأزمة الأوكرانية
كلمات دليلية :
فلاديمير بوتين
الازمة الاوكرانية
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