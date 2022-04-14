الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: شعبنا بالضفة يقود انتفاضة عسكرية وشعبية ضد الاحتلال

حماس: شعبنا بالضفة يقود انتفاضة عسكرية وشعبية ضد الاحتلال
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، أن تراجع الاحتلال الصهيوني عن ذبح القرابين في المسجد الأقصى دليل على نجاعة معادلات الردع القائمة بين المقاومة والاحتلال الصهيوني.

العالم ـ فلسطين

وقال عبد الهادي: "إن هذه المعادلات أنتجتها المعارك السابقة مع الاحتلال، وبالذات معركة سيف القدس"، مشيراً إلى أن الاحتلال بات يحسب ألف حساب لكل خطوة يريد أن يخطوها سواء كان تجاه أهلنا في الضفة الغربية، أو القدس المحتلة، والداخل المحتل، أو الأسرى.

وأضاف: "اليوم معادلة الردع التي أنتجتها المقاومة في غزة تتحرك في كل الجغرافيا الفلسطينية وفي كل الملفات، خصوصاً أن المقاومة أوصلت تهديداً أكثر من مرة وبأكثر من صيغة وعبر أكثر من وسيط خلال الأيام الماضية للاحتلال الصهيوني حال أقدم على ذبح القرابين في المسجد الأقصى".

وحول ما يحصل من أحداث في الضفة المحتلة أكد ممثل حماس في لبنان، أنه بمنزلة انتفاضة عسكرية مسلحة لشعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال، وذلك بالتوازي مع المقاومة الشعبية التي ينفذها الأبطال في الضفة.

وشدد عبد الهادي أن ما يحصل في الضفة هو تصعيد وبقرار من شعبنا الفلسطيني والمقاومة عبر تفعيل العمل العسكري، موضحاً أن الضفة -اليوم- تنتفض في وجه الاحتلال.

وقال: "ما شهدناه من عمليات ومواجهات مستمرة خصوصاً في جنين والقدس هو مؤشر ودليل على هذه الانتفاضة"، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يتحرك في هذه الهبة على مناخ وبيئة معركة سيف القدس.

وأردف قائلاً: "اليوم الجغرافيا الفلسطينية كلها تتحرك سواء في الضفة والقدس وغزة والداخل المحتل، وما يميز هذه المرحلة هو حصوله في الضفة الغربية من جهة لما تمثل من موقع عسكري مهم وأيضاً في أراضي 48".

ولفت إلى أن "الاحتلال مرتبك جداً ويحسب ألف حساب لهذا التطور ولا يعرف كيف يواجهه، وكل محاولاته لطمس هذه الهبة وهذه العمليات البطولية وهذه المواجهات المستمرة من المقاومين للاحتلال ستبوء بالفشل".

وتابع: "كل ردة فعل صهيونية فيها مجزرة أو قتل أو إعدام ستؤدي إلى تفعيل وإشعال الانتفاضة العسكرية أكثر فأكثر، ونحن اليوم في مرحلة متقدمة من الصراع مع العدو الصهيوني".

روابط ذات صلة

حماس تزف شهداء الضفة وتدعو لمواصلة التصدي للاحتلال

حماس تدعو إلى النفير في جمعة "فجر حماة الأقصى"

قيادي في "حماس" : ارتقاء الشهداء في سلواد يؤكد إصرار شعبنا على مواجهة الاحتلال

الفصائل الفلسطينية تؤكد.. تدنيس الأقصى سيخرج سيفا جديدا من غمده

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجزائر: أي امتداد لـ"الاعتداءات المغربية" إلى أراضينا يعتبر ذريعة حرب

صحفيو تونس في مرمى التضييقات... 17 اعتداء خلال شهر مارس

بيانات حكومية: ارتفاع أسعار الأغذية في السعودية

عشية عيد الفصح... الاحتلال يحدد أعداد المصلين ويفرض القيود في كنيسة القيامة

ضربة تركية قطرية.. ‘الائتلاف السوري’ في خبر كان!

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 14-04-2022