حماس: شعبنا بالضفة يقود انتفاضة عسكرية وشعبية ضد الاحتلال

العالم ـ فلسطين

وقال عبد الهادي: "إن هذه المعادلات أنتجتها المعارك السابقة مع الاحتلال، وبالذات معركة سيف القدس"، مشيراً إلى أن الاحتلال بات يحسب ألف حساب لكل خطوة يريد أن يخطوها سواء كان تجاه أهلنا في الضفة الغربية، أو القدس المحتلة، والداخل المحتل، أو الأسرى.

وأضاف: "اليوم معادلة الردع التي أنتجتها المقاومة في غزة تتحرك في كل الجغرافيا الفلسطينية وفي كل الملفات، خصوصاً أن المقاومة أوصلت تهديداً أكثر من مرة وبأكثر من صيغة وعبر أكثر من وسيط خلال الأيام الماضية للاحتلال الصهيوني حال أقدم على ذبح القرابين في المسجد الأقصى".

وحول ما يحصل من أحداث في الضفة المحتلة أكد ممثل حماس في لبنان، أنه بمنزلة انتفاضة عسكرية مسلحة لشعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال، وذلك بالتوازي مع المقاومة الشعبية التي ينفذها الأبطال في الضفة.

وشدد عبد الهادي أن ما يحصل في الضفة هو تصعيد وبقرار من شعبنا الفلسطيني والمقاومة عبر تفعيل العمل العسكري، موضحاً أن الضفة -اليوم- تنتفض في وجه الاحتلال.

وقال: "ما شهدناه من عمليات ومواجهات مستمرة خصوصاً في جنين والقدس هو مؤشر ودليل على هذه الانتفاضة"، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يتحرك في هذه الهبة على مناخ وبيئة معركة سيف القدس.

وأردف قائلاً: "اليوم الجغرافيا الفلسطينية كلها تتحرك سواء في الضفة والقدس وغزة والداخل المحتل، وما يميز هذه المرحلة هو حصوله في الضفة الغربية من جهة لما تمثل من موقع عسكري مهم وأيضاً في أراضي 48".

ولفت إلى أن "الاحتلال مرتبك جداً ويحسب ألف حساب لهذا التطور ولا يعرف كيف يواجهه، وكل محاولاته لطمس هذه الهبة وهذه العمليات البطولية وهذه المواجهات المستمرة من المقاومين للاحتلال ستبوء بالفشل".

وتابع: "كل ردة فعل صهيونية فيها مجزرة أو قتل أو إعدام ستؤدي إلى تفعيل وإشعال الانتفاضة العسكرية أكثر فأكثر، ونحن اليوم في مرحلة متقدمة من الصراع مع العدو الصهيوني".