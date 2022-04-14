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الاحتلال يقرر إغلاق الضفة والمعابر

الاحتلال يقرر إغلاق الضفة والمعابر
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال انه في أعقاب تقييم الوضع الأمني وتوجيهات وزير الجيش، سيتم فرض إغلاق عام على الضفة الغربية وستغلق المعابر مع قطاع غزة عشية " عيد الفصح اليهودي"، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة، 15.4.22 تمام الساعة 16:00 ولغاية يوم السبت 16.4.22 الساعة 00:00.

العالم ـ الاحتلال

فيما سيتم إجراء تقييم إضافي للوضع الأمني يوم السبت، 16.04، برئاسة وزير الحرب وفي أعقابه يتقرر استمرار الإغلاق أو عدمه خلال أسبوع "عيد الفصح".

هذا وأعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال، غسان عليان، في نهاية تقييم الوضع، أن بني غانتس قرر إعادة فتح معابر الجلمة والريحان لدخول المستوطنين الى جنين ابتداءً من يوم السبت 16.4.22، وفقًا لتوصية الجيش والأجهزة الأمنية واستنادًا الى تقييم إضافي للوضع الأمني يعقد يوم الجمعة.

كما سيتم السماح مجددًا للتجار ورجال الأعمال البارزين (BMC) الخروج من منطقة جنين وفقًا لإجراءات الإغلاق العام.

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