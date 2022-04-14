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مراسل العالم: التحالف الامريكي يرسل قافلة أسلحة ومساعدات لوجستية إلى قواعده العسكرية بريف الحسكة قادمة من شمال العراق

الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

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