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امير قطر يبحث مع عباس وهنية الأوضاع في فلسطين

امير قطر يبحث مع عباس وهنية الأوضاع في فلسطين
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أجرى اتصالين هاتفيين الخميس، مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

العالم-قطر

وأوضحت الوكالة أن الاتصالين "تناولا آخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية".

وأضافت أن "سموه بحث، خلال الاتصالين، مع كل من فخامة الرئيس، ورئيس المكتب السياسي، آخر المستجدات والتطورات، وفي هذا الصدد أكد سموه خلال الاتصالين موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس الشرقية".

كما شدد الأمير على "رفض دولة قطر لكافة الإجراءات التصعيدية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي"، داعيا إلى "ضرورة العمل على التهدئة وتخفيف التصعيد والتوتر".

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امير قطر يبحث مع عباس وهنية الأوضاع في فلسطين

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