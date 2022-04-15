الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢
٠١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

أول تعليق للبنتاغون على غرق الطراد الروسي "موسكفا"

أول تعليق للبنتاغون على غرق الطراد الروسي
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

صرح البنتاغون بأن غرق طراد "موسكفا" الصاروخي الروسي التابع لأسطول البحر الأسود يمثل "ضربة كبيرة" للقوات البحرية الروسية.

العالم-الامريكيتان

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي لشبكة "سي إن إن"، إن "هذه ضربة كبيرة لأسطول البحر الأسود"، مشيرا إلى أن الطراد "جزء رئيسي من جهودهم لممارسة نوع من السيطرة البحرية في البحر الأسود".

وأضاف أنه "سيكون لهذا تأثير على قدراتهم".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد السبب الدقيق للحريق الذي اندلع على متن الطراد.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكد في وقت سابق من يوم الخميس أن الطراد "موسكفا"، سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود الروسي، غرقت في بحر هائج أثناء قطرها إلى ميناء سيفاستوبول بعدما تعرضت لأضرار كبيرة جراء حريق على متنها.

روابط ذات صلة

ما المكاسب الروسية من اطباق سيطرتها على ماريوبول الاوكرانية؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أول تعليق للبنتاغون على غرق الطراد الروسي "موسكفا"

فرنسا تنوي إعادة سفارتها إلى كييف

امير قطر يبحث مع عباس وهنية الأوضاع في فلسطين

إيطاليا تؤكد استمرار التواصل مع روسيا

دوي انفجارات في سماء محيط دمشق

بايدن يبدي استعداده لزيارة كييف