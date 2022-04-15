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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مواجهات عنيفة في باحات المسجد الأقصى وقوات الاحتلال تعتدي على النساء وتطلق الرصاص المطاطي نحوهن
مراسل العالم: قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز والصوت بكثافة داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى وإصابات بين صفوف المصلين
مواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال بعد اقتحام ساحات المسجد الأقصى
الصحة الفلسطينية تؤكد استشهاد فلسطيني أصيب بجروح يوم أمس في بلدة كفر دان في قضاء جنين
أعداد كبيرة من قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى من باب المغاربة والسلسلة وتطلق وابلا من القنابل الصوتية والغازية تجاه المصلين
مراسل العالم: التحالف الامريكي يرسل قافلة أسلحة ومساعدات لوجستية إلى قواعده العسكرية بريف الحسكة قادمة من شمال العراق
مراسل العالم: قوات الاحتلال االامريكي ترسل قافلة أسلحة ومساعدات لوجستية إلى قواعدها العسكرية بريف الحسكة قادمة من شمال العراق
خطيب زاده: الأمر الذي أصدره ترامب باغتيال الجنرال الشهيد قاسم سليماني بطل مقارعة الإرهاب في غرب آسيا يوضح طبيعة اميركا الإرهابية
متحدث الخارجية الايرانية يعتبر ان المزاعم التي جاء بها التقرير السنوي للخارجية الاميركية مرفوضة وان تكرار التقارير الواهية لاتضفي عليها الشرعية
مصادر فلسطينية: استشهاد الشاب الفلسطيني فواز حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال
مواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال بعد اقتحام ساحات المسجد الأقصى
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش
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