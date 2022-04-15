لحظة بلحظة .. مواجهات عنيفة داخل باحات المسجد الأقـصى المبارك بعد صلاة الفجر + فيديو

العالم-فلسطين

ووصل آلاف الفلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة فجر الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

ونصب الشبّان المتاريس الحديدية والخشبية بالقرب من باب المغاربة خشية وتحسبا من اعتداء أو اقتحام على يد قوات الاحتلال أو المستوطنين.

وقبل انعقاد صلاة فجر الجمعة بدقائق، اقتربت مجموعة من شرطة الاحتلال من ساحات المسجد الأقصى، فتصدى الشبان لقوات الاحتلال بإلقاء الحجارة وإطلاق المفرقعات النارية.

الاقصى

واشار مراسل العالم الى حدوث مواجهات عنيفة داخل باحات المسجد الأقـصى المبارك، مؤكدا ان قوات الاحتلال قامت باطلاق قنابل الغاز والصوت بكثافة داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى واعتدت على كل من يتواجد بداخلة.

وقامت طواقم الاسعاف الطبية داخل المسجد الاقصى المبارك بتقديم الاسعافات الاولية لعدد ممن الاصابات جراء أقتحام قوات كبيرة من جنود الاحتلال للمسجد.

الاسعاف

واقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى حيث اشارت مراسل العالم الى وقوع عدة إصابات في صفوف المصلين.

واصيب عدد من المصلين الفلسطينيين جراء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز والصوت داخل المصلى القبلي.

القبليواعتدت قوات الاحتلال على النساء واطلقت الرصاص المطاطي نحوهن خلال اقتحام ساحات المسجد الأقصى.

اقتحاموقامت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي بكثافة نحو المصلين في المسجد الأقصى في محاولة لتفريغ المسجد من المصلين.

الاقصى

واعتدت قوات الاحتـلال بالهراوات على الطواقم الصحفية والطبية في المسجد الأقصى.

الصحفيين

واشارت مصادر صحفية الى "إصابة حارس المسجد الأقصى حسام سدر إصابة مباشرة بالعين بالرصاص المطاطي".

كما اشارت المصادر الى "دعوات شبابية في كل مناطق الضفة للانتــفاض بعد صلاة الجمعة على نقاط التماس".

اعتقال طفل

وقال مراسل العالم انه بحسب الهلال الاحمر القدس المحتلة، ٢٠ اصابة تم نقلها حتى الان لمستشفيات القدس جراء المواجهات المستمرة في المسجد الاقصى، وحتى اللحظة يوجد اصابات داخل المسجد جاري اخراجها لنقلها للمستشفيات، و قوات الاحتلال تعيق عمل سيارات الاسعاف التي تصل لمنطقة باب الاسباط.

واكدت مصادر صحيفة أن الاعتداءات متواصلة على المصلى القبلي في المسجد الأقصى، حيث يطلق الجنود الرصاص وقنابل الصوت والغاز بداخله. وهناك بعض المصابين محاصرون داخل المصلى ولم يتم نقلهم للعلاج.

القبلي

وتمنع قوات الاحتلال، طواقم الإسعاف، من إسعاف المصابين أو الوصول إليهم بالمصلى القبلي

طواقم الاسعاف

الصحفي المجروح

هذا واشارت مصادر خبرية الى اندلاع مواجهات خارج أسوار المسجد الأقصى المبارك.

وقام جنود الاحتلال بتحطيم النوافذ الزجاجية التاريخية للمصلى القبلي، لاطلاق النار على المصلين من خلالها.

وأكدت المصادر ان قوات الاحتلال تواصل إطلاق قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي بكثافة نحو المصلين في المسجد الأقصى.

واصيب عدد من المسنين باعتداءات قوات الاحتلال المتواصلة داخل المسجد الأقصى.

* فيديو: جندي صهيوني يقوم بالإعتداء المتعمد على إحدى الفتيات في باحات المسجد الأقصى المبارك:

اعتداء على الفتيات

* اللحظات الأولى لاقتحام قوات الاحتلال للمصلى القبلي وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز على المعتكفين بداخله:

اللحظات الاولى

* لحظة اقتحام قوات الاحتلال لساحة مصلى قبة الصخرة وإمطار المصلين بقنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي:

ساحة قبة الصخرة