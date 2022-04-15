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استشهاد فتى فلسطيني متاثرا برصاص الاحتلال

استشهاد فتى فلسطيني متاثرا برصاص الاحتلال
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، عن استشهاد الفتى شوكت كمال عابد (17 عامًا) من كفر دان شمال غربي جنين متأثرًا بإصابته من رصاص الاحتلال.

العالم-فلسطين

وكان قد أصيب عابد، أمس الخميس، برصاص قوات جيش الاحتلال إثر المواجهات المُندلعة عقب اقتحامات الجيش المتواصلة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ونُقل إلى مستشفى ابن سينا في جنين للعلاج قبل أن يتم الإعلان استشهاده, حسبما نقل موقع عرب 48.

وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة كفر دان، حيث تصدى الشبان لقوات الاحتلال واندلعت مواجهات في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب الشبان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشابين شأس فؤاد كممجي ومصطفى أبو الرب، متأثرين بإصابتهما نتيجة عدوان الاحتلال على محافظة جنين.

ولاحقًا استشهد الشاب فواز حمايل، من بلدة بيتا جنوبي نابلس، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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