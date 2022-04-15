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البيت الأبيض: بايدن لن يزور أوكرانيا

البيت الأبيض: بايدن لن يزور أوكرانيا
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يزور أوكرانيا.

العالم - الأميرکيتان

وقالت ساكي، حسبما نقل مراسل البيت الأبيض في صحيفة "بوليتيكو"، يوجين دانيلز: "لا، نحن لن نرسل الرئيس إلى أوكرانيا".

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية يوم الأربعاء أن إدارة بايدن تدرس إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى كييف للقاء فولوديمير زيلينسكي.

وتشمل الخيارات الرئيس الأمريكي أو نائبة الرئيس كمالا هاريس أو وزير الخارجية أنتوني بلينكن أو وزير الدفاع لويد أوستن، وفقا للتقارير.

وزار عدد من القادة الأجانب وكبار المسؤولين أوكرانيا مؤخرا للتعبير عن دعمهم للبلاد وسط العملية العسكرية الروسية.

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