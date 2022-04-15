الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢
٠٣:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

20 إصابة تم نقلها لمستشفيات القدس جراء المواجهات المستمرة في المسجد الأقصى

الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شركة النفط اليمنية: العدوان السعودي يحتجز سفينة إسعافية رغم حصولها على تصريح أممي

شاهد..مخلفات العدوان السعودي على منطقة منظر التاريخية

لحظة بلحظة .. مواجهات عنيفة داخل باحات المسجد الأقـصى المبارك بعد صلاة الفجر + فيديو

حماس: الفلسطينيون في حالة استنفار دائمة لمواجهة الاحتلال

أول تعليق للبنتاغون على غرق الطراد الروسي "موسكفا"

فرنسا تنوي إعادة سفارتها إلى كييف