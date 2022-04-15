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استمرار تسوية أوضاع المطلوبين السوريين في الرقة وحلب

استمرار تسوية أوضاع المطلوبين السوريين في الرقة وحلب
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

تستمر مراكز الرقة وحلب باستقبال الراغبين بالتسوية من المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

العالم-سوريا

وأفادت وكالة سانا بأن عدداً من المشمولين بالتسوية وصلوا امس الخميس إلى مركزي السبخة ودبسي عفنان بالرقة قادمين من المناطق المحررة وبعضهم من مناطق تنتشر فيها ميليشيا (قسد) ومجموعات إرهابية وذلك لوضع حد للتشرد والضغوط التي تمارس عليهم متحدين كل العوائق ليعودا إلى منازلهم ويفتحوا صفحة جديدة في حياتهم.

إلى ذلك تستمر عملية التسوية في حلب، وبينت سانا أن مركزي تل عرن وحيان بريفي حلب الشرقي والشمالي الغربي على التوالي استقبلا الخميس عدداً من المواطنين الذين سووا أوضاعهم ضمن جو من الارتياح والتفاؤل بحياة مستقرة وكريمة في المناطق التي تحررت من الارهاب.

وأنهت الجهات المعنية، أمس، العمل في مركز مدينة الميادين بريف دير الزور على أن تبدأ عملها السبت القادم في صالة العامل بمدينة دير الزور بسبب ازدياد أعداد الراغبين بالتسوية في المدينة والريف المحيط بها.

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