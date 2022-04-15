ايران.. فوز فولاد خوزستان على آهال التركماني وخسارة سباهان اصفهان امام التعاون السعودي

العالم - ايران

وسجل موسى كوليبالي هدف المباراة الوحيد للفريق الإيراني، في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة تعرض شوهرات سيونوف، لاعب آهال، للبطاقة الحمراء في الدقيقة 51، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية.

ورفع فولاد رصيده إلى خمس نقاط، في المركز الثاني بالمجموعة، بينما تجمد رصيد آهال عند نقطة واحدة، في المركز الأخير.

وفي مباراة اخرى من المجموعة ذاتها تعادل الغرافة القطري مع شباب الاهلي دبي 1-1 ليرتفع رصيد الغرافة الى 5 نقاط في صدارة المجموعة فيما حل شباب الاهلي دبي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

يذكر أن مدينة جدة السعودية تستضيف منافسات المجموعة الثالثة.

وضمن المجموعة الرابعة خسر سباهان اصفهان امام التعاون السعودي 3-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة ليتجمد رصيد سباهان عند 3 نقاط في المركز الاخير فيما تصدر التعاون المجموعة برصيد 6 نقاط.

وفي مباراة اخرى من المجموعة فاز الدحيل على باختاكور 3-2 رافعا رصيده الى 6 نقاط في المركز الثاني فيما تجمد رصيد باختاكور عند 3 نقاط في المركز الثالث.