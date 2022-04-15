الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢
٠٤:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

عدد المصابين الذين تم نقلهم للمستشفيات يصل إلى 59 مصابا جراء المواجهات المستمرة في المسجد الأقصى

الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..مواقع التواصل تدعو الى انتفاضة شاملة بوجه الإحتلال

دير شبيغل تشرح أسباب تاريخية لإعتماد ألمانيا على موارد الطاقة الروسية

تدشين قسم الطائرات المسيرة في كلية 'الشهید ستاري' الجوية

استشهاد فتى فلسطيني متاثرا برصاص الاحتلال

البيت الأبيض: بايدن لن يزور أوكرانيا

العراق.. امتداد تعلن عن مبادرة لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر