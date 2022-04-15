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خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: الاحتلال استخدم أسلوب الغدر وهاجم المصلين العزل بطرق حربيــة وبالأسلحة النارية

الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

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