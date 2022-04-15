شاهد..مواقع التواصل تدعو الى انتفاضة شاملة بوجه الإحتلال

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منذ بداية شهر رمضان الكريم والإعتداءات الإسرائيلية تتواصل على الفلسطينيين في الضفة والقدس.

وبعد العمليات الفدائية التي نفذها فلسطينيون في داخل الكيان الإسرائيلي تعيش مدينة جنين مواجهات كثيرة ارتقى فيها شهداء برصاص جنود الاحتلال.

هاشتاغات عديدة سجلت ترندنغ تضامنا مع اهالي جنين وتدعو لانتفاضة شاملة في وجه الاحتلال، حيث كتب "محمود العايد" حول هذا الموضوع مغردا: "المقاومة لها بوصلة لا يعرف اتجاهها العملاء والدخلاء وأبناء الحرام، وستبقى المقاومة خيار الأحرار والشرفاء".

وعلق "عبد الرحمن" كاتبا: "إمض وحرر ففلسطين هنا، نبض كل عربي أبي مقاوم وإنا يقينا سنعبر".

أما "كريم جودة" فغرد" :الواحد بكون نايم في بيته طبيعي وعادي، فجأه بيقتحم الجيش بلده، بيحكي لأبوه بدي اروح أتفرج بيطلع بيتفرج أولها، بعدها بصير يراجد مع اولاد بلده عالجيش، بيرجع لأبوه شهيد، هيك صار قبل شوي حرفيا مع شهداء جنين".

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