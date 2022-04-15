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شاهد..الحرية لـ"احمد مناصرة" ترند العالم العربي

الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أحمد مناصرة أحد أبطال فلسطيني وضحايا العنصرية الإسرائيلية، وهو الان يقبع في سجون الإحتلال منذ نحو 7 سنوات للإشتباه بأنه كان يريد تنفيذ عملية طعن ضد جنود الإحتلال.

العالم - هاشتاغ

حينها كان احمد يبلغ من العمر 13 عاما فقط، والكل يذكر مشاهد التحقيق معه وهو يقول للمحقق الاسرائيلي مش متاكد مش متذكر، اليوم احمد عمره 20 عاما وينتظر قرار المحكمة في طلب الإفراج عنه.

في ظل الحملة التي بدأت تأخذ انتشارا واسعا والمطالبة بالحرية له، ظهر احمد مناصرة في قاعة المحكمة لاول مرة منذ وقت ليس بالقصير.

الحرية لاحمد مناصرة هاشتاغ ترندنغ في العديد من الدول العربية، حيث غرد "بيسان ابو عاشور" حول هذا الموضوع كاتبا: " أحمد مش متذكر بس احنا مش لازم ننسى".

وكتب "ابراهيم فتحي" بشأن هذا الموضوع معلقا: "اللهم فك بالعزل اسره وانتقم من ظالميه".

غردت"شذا": "بتوقع ما بيغيب عن بال حد صوت أحمد وهو بيصرخ مش متذكر من سنين طويلة يمكن الآن ما بنقدر نسمع صوته بس بنقدر نكون كلنا أحمد مناصرة ونوصل صوته لكل العالم".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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