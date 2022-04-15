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حماس: إن أهلنا في القدس ليسوا وحدهم في معركة الأقصى بل معهم كل شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة وقواه الحية ومن خلفهم أبناء الأمة الأحرار

الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

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