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وجاءت تعليقات وانتقادات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لسياسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالاقتصاد، حيث جاء في حساب "اونتاريو مان" في هذا السياق: "من النيل الي الفرات قريبا تركيع الشعب المصري اقتصاديا الهدف رقم واحد للإسرائيلي لان العدد كبير، مئة وعشرة مليون".

وكتب "ربيع عبدالله" حول الموضوع قائلا: "نعرف ان السيسي يواجه ازمة سيولة طاحنة وتصورنا انه ترك الامارات تستحوذ على قطاعات حيوية ولكن السعر رخيص للغاية. هل المبرر غير مالي".

اما "محمد غندف" غرد حول الموضوع كاتبا: "هذا الرجل يقوم بتدمير ممنهج للدولة المصرية، الديون على مصر وصلت إلى 400 مليار دولار من سيقوم بتسديد هذا المبلغ الضخم؟ ويقوم أيضا ببيع سندات الدولة إلى الامارات وغيرها، ماذا فعلت لك مصر وأهل مصر حتى تفعل بهم كل هذا".

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