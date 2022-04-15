الشيخ صبري: الاحتلال يهاجم المصلين بطرق حربية

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وشدد صبري على أنه لا يمكن الرهان على تعهدات الاحتلال فيما يتعلق بمنع تقديم القرابين من المستوطنين المتطرفين، مؤكدًا أن الاحتلال يقمع المصلين بما في ذلك النساء دون رحمة أو إنسانية.

وأشار إلى أن الاحتلال استخدام أسلوب الغدر وهاجم المصلين العزل بطرق حربية وأسلحة نارية, حسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام.

وقال: ما يجري خطير والاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عما يجري وعن خطط اقتحام المستوطنين التي لا تتم إلاّ بحراسة من جيش الاحتلال.

وطالب الدول العربية بالقيام بدورها لمنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته العدوانية، مشيرًا إلى أن ما يجري يذكر بما حدث في شهر رمضان الماضي.

وأصيب عشرات المصلين في اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة المسجد الأقصى وسط حالة من القمع والمواجهات .