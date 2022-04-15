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حماس تدين الاعتداءات الصهيونية على المصلين في الاقصى

حماس تدين الاعتداءات الصهيونية على المصلين في الاقصى
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

عقبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، على اقتحامات قوات الاحتلال الاسرائيلي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لباحات المسجد الاقصى المبارك، واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين.

العالم-فلسطين

وقالت الحركة في تصريح لها: ندين بشدة الإعتداءات الوحشية لجنود الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن الاحتلال يتحمل كل ما يترتب على ذلك من مخاطر تمس بمشاعر الشعب الفلسطيني الاهالي في مدينة القدس الذين يخوضون معركة حقيقية في الدفاع المسجد الاقصى.

وحيت الحركة، الاهالي في مدينة القدس المحتلة، والمرابطين في المسجد الاقصى، ودفاعهم عنه وتصديهم البطولي لجنود الاحتلال، لافتة في الوقت ذاته إلى أن مشاهد البطولة للمصلين والشبان المقدسين وهم يتصدون للجنود الصهاينة، تعيد للاذهان مشاهد البطولة في مقاومة وإفشال مخططات البوابات الإلكترونية التي تصدى لها أهلنا في القدس والداخل الفلسطيني المحتل.
وفي السياق، قالت الحركة: شعبنا المجاهد سوف ينتصر للمسجد الأقصى المبارك والمصلين فيه وسيينتصر على المحتل كما انتصر في كل معاركه معه ولديه من القوة والإرادة ما يحقق إرادته ويمنع الاحتلال من فرض معادلاته، مضيفة: أهلنا في القدس ليسو وحدهم في معركة الأقصى بل معهم كل شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة وقواه الحية ومن خلفهم أبناء الأمة الاحرار.

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