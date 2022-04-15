الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.."مخيم جنين" القنبلة موقوته في وجه الاحتلال

الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

رأى ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا، أن التصدي الفسطيني لاعتداءات الصهاينة سيؤدي الى انتفاضة فلسطينية غير مسبوقة بوجه الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - خاص بالعالم

وقال عطايا في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، ان العمليات الفدائية ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي ستزداد في الايام القادمة، لاسيما في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

اضاف، ان المراكز والحواجز العسكرية للعدو الصهيوني ستكون اهداف للشباب المقاوم الفلسطيني اذا استمر باعتداءاته الهمجية ضد الشعب الفلسطيني في "مخيم جنين".

اوضح عطايا، ان العمليات الفدائية الفلسطينية المتواترة اثبتت اخفاق الكيان الصهيوني على المستوى الامني وهشاشة منظومته الامنية، وان المعركة اليوم هي معركة وجودية بين الفلسطينيين والعدو الصهيوني،وارض فلسطين لا تسع الا شعبها، المتمسك والمتجذر بارضه وبمقاومته ضد الاحتلال حتى آخر انفاسه.

واكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان ان "مخيم جنين" كان ولازال قلعة المقاومة الفلسطينية وحصنها المنيع في مواجهة المحتل، مشددا على ان "مخيم جنين" بتصديه لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي استطاع ان يوحد الشعب الفلسطيني في كل الاراضي الفلسطينية؛ لهذا يشكل قنبلة موقوتة في وجه الاحتلال الاسرائيلي، لأن التصعيد في "مخيم جنين" سيحدد بوصلة حركة المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

المقـاومة الفلسطينية تطلق النار تجاه طائرات الاحتلال المسيرة في سماء مخيم جنين

حماس تشيد برفض لاعبي المنتخب الليبي مواجهة لاعبين اسرائيليين

فلسطين.. حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.."مخيم جنين" القنبلة موقوته في وجه الاحتلال

حماس تدين الاعتداءات الصهيونية على المصلين في الاقصى

الشيخ صبري: الاحتلال يهاجم المصلين بطرق حربية

قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في المسجد الاقصى

شاهد.. "بايدن" سخرية مواقع التواصل من جديد

هاشتاغ.. شاهد..استياء الشعب المصري من سياسة"السيسي" الاقتصادية