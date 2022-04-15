شاهد.."مخيم جنين" القنبلة موقوته في وجه الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

وقال عطايا في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، ان العمليات الفدائية ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي ستزداد في الايام القادمة، لاسيما في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

اضاف، ان المراكز والحواجز العسكرية للعدو الصهيوني ستكون اهداف للشباب المقاوم الفلسطيني اذا استمر باعتداءاته الهمجية ضد الشعب الفلسطيني في "مخيم جنين".

اوضح عطايا، ان العمليات الفدائية الفلسطينية المتواترة اثبتت اخفاق الكيان الصهيوني على المستوى الامني وهشاشة منظومته الامنية، وان المعركة اليوم هي معركة وجودية بين الفلسطينيين والعدو الصهيوني،وارض فلسطين لا تسع الا شعبها، المتمسك والمتجذر بارضه وبمقاومته ضد الاحتلال حتى آخر انفاسه.

واكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان ان "مخيم جنين" كان ولازال قلعة المقاومة الفلسطينية وحصنها المنيع في مواجهة المحتل، مشددا على ان "مخيم جنين" بتصديه لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي استطاع ان يوحد الشعب الفلسطيني في كل الاراضي الفلسطينية؛ لهذا يشكل قنبلة موقوتة في وجه الاحتلال الاسرائيلي، لأن التصعيد في "مخيم جنين" سيحدد بوصلة حركة المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.

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