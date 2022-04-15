الناطق باسم حركة حماس: الشعب الفلسطيني يمنع الاحتلال من فرض معادلاته

العالم-فلسطين

وحسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام , قال برهوم في تصريحٍ صحفيٍّ: إن الاحتلال يتحمل كل ما يترتب على ذلك من مخاطر تمس بمشاعر شعبنا الفلسطيني وأهلنا في القدس الذين يخوضون معركة حقيقية في الدفاع عن المسجد الأقصى.

وأضاف نحيي أهلنا في مدينة القدس المحتلة والمرابطين في المسجد الأقصى على دفاعهم عن الأقصى وتصديهم البطولي لجنود الاحتلال.

وتابع مشاهد البطولة للمصلين والشبان المقدسين وهم يتصدون للجنود الصهاينة ، تعيد للأذهان مشاهد البطولة في مقاومة وإفشال مخططات البوابات الإلكترونية التي تصدى لها أهلنا في القدس والداخل الفلسطيني المحتل.

وشدد على أن شعبنا المجاهد سوف ينتصر للمسجد الأقصى المبارك والمصلين فيه وسينتصر على المحتل كما انتصر في كل معاركه معه، و لديه من القوة والإرادة ما يحقق إرادته ويمنع الاحتلال من فرض معادلاته.

وأكد أن أهلنا في القدس ليسوا وحدهم في معركة الأقصى بل معهم كل شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة وقواه الحية ومن خلفهم أبناء الأمة الأحرار .

ودعا جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة والداخل الفلسطيني وفي كل مكان في فلسطين إلى الوقوف إلى جانب أهلنا في القدس ونصرتهم وإسنادهم في دفاعهم البطولي عن المسجد الأقصى المبارك.

وأصيب عشرات المصلين في اقتحام قوات الاحتلال -فجر الجمعة- المسجد الأقصى وسط حالة من القمع والمواجهات التي لا تزال مستمرة حتى إعداد هذا الخبر.