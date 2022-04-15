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محافظة بوشهر الايرانية تعلن استعدادها لاستقبال جمهور مونديال قطر 2022

محافظة بوشهر الايرانية تعلن استعدادها لاستقبال جمهور مونديال قطر 2022
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في محافظة بوشهر الايرانية استعداد المحافظة لاستقبال جمهور مونديال قطر 2022.

العالم - ايران

وقال "اسماعيل سجادي منش" في تصريح للصحفيين، تعتبر محافظة بوشهر أقرب المحافظات الايرانية الى قطر زسيتم قريبا تدشين خط نقل بحري بين بوشهر وقطر .

وتابع مدير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في محافظة بوشهر، تم كذلك اجراء محادثات مع شركتي طيران لنقل الركاب من بوشهر الى قطر وبالعكس وسيتم تدشين خط الطيران المذكور قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

واشار سجادي منش الى ان وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الايرانية قد وافقت على خطة استقبال و اسكان جمهور مونديال قطر 2022 خلال فترة المونديال المقدمة من المحافظة.

يذكر ان مسابقات كأس العالم 2022 ‏ بكرة القدم ستستضيفها قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

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