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المالكي يؤكد إفشال مخططات التفرد بالسلطة في العراق

المالكي يؤكد إفشال مخططات التفرد بالسلطة في العراق
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد زعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي، أن العراق يسعى إلى تجاوز أزمته السياسية الراهنة عبر تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الأخرى.

العالم-العراق

وقال المالكي في حديث مع السفير الروسي أيلبروس كوتراشيف، إنّ "الوصول إلى حالة التفاهم السياسي يسهم في تشكيل حكومة ائتلافية متوازنة، تحقق آمال وطموحات جميع العراقيين".

من جهة اخرى طالب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، الحكومة بعدم المضي في تنفيذ مشروع انبوب النفط البصرة- عقبة، معتبراً اياها حكومة تسيير اعمال ناقصة الصلاحية.

وقال المالكي في بيان، إن "قرار الحكومة وهي حكومة تسيير اعمال ناقصة الصلاحية دستوريا في عقد مد انبوب البصرة- عقبة النفطي يمثل تجاوزا على الدستور ويعد مخالفة قانونية صريحة تستدعي من المحكمة الاتحادية ايقافه وايقاف كل القرارات والقوانين التي تصدر عن هذه الحكومة".

وأضاف "نحن مع تعدد منافذ تصدير موارد الطاقة الى دول العالم لكن شريطة ان لا يتضمن هدرا بالمال العام او يتحمل اضراره المواطن العراقي"، مطالباً الحكومة بـ "التريث وعدم المضي في تنفيذ المشروع وترك الامر للحكومة القادمة".

واوصى المالكي بـ"ضرورة التوازن في تصدير النفط وان لا يقتصر اغلبه على الجنوب اولا"، مطالباً بـ"تبديد شبهة ان النفط العراقي سيصل العقبة ومنها الى الكيان الصهيوني".

وكشف نواب عن قيام مجلس الوزراء قبل ايام، بعرض موضوع مشروع مد أنبوب البصرة- عقبة، لتصدير النفط عبر الاردن بكلفة 9 مليارات دولار.

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