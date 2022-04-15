استطلاع للرأي يتوقع فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية

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وسيفوز الرئيس المنتهية ولايته الأولى، إيمانويل ماكرون، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ضد المرشحة مارين لوبين، بنتيجة 54 بالمئة مقابل 46 بالمئة للوبين، وفقا لاستطلاع أجراه معهد BVA لصالح RTL وOrange.

وبذلك يكسب إيمانويل ماكرون نقطة على حساب منافسته اليمينية مارين لوبين، مقارنة بالاستطلاع الذي أجراه المعهد نفسه قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

يذكر أنه قبل خمس سنوات، فاز ماكرون بنسبة 66.1 بالمئة من الأصوات مقابل 33.9 بالمئة لمارين لوبين.

وتوقع الاستطلاع، أن يكون متوسط ​​المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات 73 بالمئة، وهو مستوى قريب جدا من مستوى الجولة الأولى الذي سجل 73.7 بالمئة.

ووفقا للاستطلاع، من المتوقع أن يصوت أغلبية مؤيدي جان لوك ميلينشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية"، لصالح إيمانويل ماكرون.