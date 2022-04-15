الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢
٠٨:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

كوريا الجنوبية.. إلغاء جميع قواعد التباعد الاجتماعي لمكافحة كورونا

كوريا الجنوبية.. إلغاء جميع قواعد التباعد الاجتماعي لمكافحة كورونا
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، كيم بو-كيوم، إلغاء جميع قواعد التباعد الاجتماعي لمكافحة كورونا ابتداء من الأسبوع القادم، وذلك بعد سنتين من اعتماد نظام التباعد في مارس 2020.

العالم - أسيا و الباسفيك
وذكر كيم أنه اعتبارا من يوم الاثنين 18 أبريل الحالي، ستتمكن المرافق متعددة الاستخدامات، بما فيها المطاعم والمقاهي، من العمل بحرية دون قيود ساعات العمل، وأيضا سيتم إلغاء الحد الأقصى للتجمعات الخاصة.

وأفاد بأن الحكومة ستلغي قيود الطاقة الاستيعابية للفعاليات والمظاهرات التي تبلغ 299 شخصا حاليا، فضلا عن رفع القيود للطاقة الاستيعابية البالغة 70% لدى المرافق الدينية، مبينا أن ارتداء كمامة الوجه في الأماكن المغلقة يتطلب استمراره لفترة طويلة لحد ما، بينما ستقرر الحكومة ما يتعلق بإلغاء القاعدة الإلزامية بارتداء الكمامة في الهواء الطلق بعد الأسبوعين.

وبالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة خفض تصنيف الأمراض المعدية الخاصة بكورونا بدرجة واحدة بدءا من يوم 25 من الشهر الجاري.

وأضاف كيم أنه سيكون هناك العديد من التغييرات عندما يتم تعديل التصنيف، مثل تحويل القاعدة الإلزامية بالحجر الصحي لدى المصابين إلى التوصية به، وسيجري ذلك على مراحل، مع فترة انتقالية مدتها 4 أسابيع، لتقليل الارتباك وإتاحة الوقت الكافي لتعديل النظام الصحي.

ويصنف فيروس كورونا حاليا على أنه "مرض معدٍ من الفئة الأولى"، وهي أعلى فئة في التصنيف ذي المستويات الأربعة، ويشمل أمراض خطيرة أخرى مثل "إيبولا" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

روابط ذات صلة

الصين..إغلاق أبواب مدينة قوانغتشو أمام الوافدين بسبب كورونا

كوريا الجنوبية تستأنف المحادثات مع دول خليجية بشأن اتفاق التجارة الحرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هيئة الإذاعة السويسرية: جهود لمقاضاة القائمين على تهريب الوقود الليبي إلى مالطا

بالفيديو..الاحتلال متخوف من رد المقاومة الفلسطينية

قد تؤدي لسرطان الجلد.. احذر مخاطر إزالة الشامات‎

تعرف على أ‏سباب «قرقرة البطن» وطرق الوقاية منها

كوريا الجنوبية.. إلغاء جميع قواعد التباعد الاجتماعي لمكافحة كورونا

الجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية تدينان الاعتداء على المصلين