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اعتقال 80 مصليا في المسجد الأقصى بعد اقتحامه فجر اليوم

الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

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