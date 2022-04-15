الضفة الغربية على صفيح ساخن وغزة تستعد

العالم - مع الحدث

وقال عطايا في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، ان العمليات الفدائية ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي ستزداد في الايام القادمة، لاسيما في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

اضاف، ان المراكز والحواجز العسكرية للعدو الصهيوني ستكون اهداف للشباب المقاوم الفلسطيني اذا استمر باعتداءاته الهمجية ضد الشعب الفلسطيني في "مخيم جنين".

اوضح عطايا، ان العمليات الفدائية الفلسطينية المتواترة اثبتت اخفاق الكيان الصهيوني على المستوى الامني وهشاشة منظومته الامنية، وان المعركة اليوم هي معركة وجودية بين الفلسطينيين والعدو الصهيوني،وارض فلسطين لا تسع الا شعبها، المتمسك والمتجذر بارضه وبمقاومته ضد الاحتلال حتى آخر انفاسه.

واكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان ان "مخيم جنين" كان ولازال قلعة المقاومة الفلسطينية وحصنها المنيع في مواجهة المحتل، مشددا على ان "مخيم جنين" بتصديه لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي استطاع ان يوحد الشعب الفلسطيني في كل الاراضي الفلسطينية؛ لهذا يشكل قنبلة موقوتة في وجه الاحتلال الاسرائيلي، لأن التصعيد في "مخيم جنين" سيحدد بوصلة حركة المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.

وقال المتحدث بإسم حركة فتح في نابلس كايد ميعاري، ان الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يقوم بحقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مواجهة العدوان الاسرائيلي المستمر.

واوضح ميعاري أن "اسرائيل" تجر المنطقة الى دوامة كبيرة من العنف وبحرا من الدماء وذلك باعتداءاتها المستمرة على الشعب الفسطيني وتوسيع مخططتها الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت معياري، الى ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي تحاول تعويض عقدة النقص التي عصفتها عقب العمليات الفدائية التي قام بها "ضياء حمارشة" و"رعد حازم" وسط تل ابيب وطمئنة المجتمع الصهيوني من خلال ممارسة الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني المتزايدة، حتى تكسب الوقت في البقاء على سدة الحكم.

وأكد معياري ان الشعب الفلسطيني من حقه ان يستخدم كل اساليب المقاومة المتاحة في الدفاع عن نفسه لصد العدوان الاسرائيلي ضده.

من جهته قال الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية خالد الازبط ان حالة التعبئة التي اعلنت في غزة، لم تختص قطاع غزة وحده، انما هي دعوة شاملة لكل الاراضي الفلسطينية لانها ستكون معركة شاملة اذا ما قام الاحتلال باقتحام جنين او ارتكب اي حماقة في المسجد الاقصى المبارك.

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https://www.alalam.ir/news/6130343