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شركة صينية تستثمر في قسم العلاج في محافظة اردبيل الايرانية

شركة صينية تستثمر في قسم العلاج في محافظة اردبيل الايرانية
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن حاكم مدينة مشكين شهر في محافظة اردبيل الايرانية عن قيام شركة صينية بتوظيف استثمارات في هذه المدينة وقال ان هذه الشركة بصدد إنشاء مركز طبي مجهز في المدينة.

العالم - ايران

وأضاف إيرج بيكدلو في افادة صحفية اليوم الجمعة: "إن الشركة الصينية مهتمة بإطلاق أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية وغيرها من المعدات الطبية في هذه المدينة ، بالنظر إلى حاجة المدينة إلى أجهزة تشخيص متطورة".

وتابع انه تقرر خلال الاجتماع مع ممثل هذه الشركة إصدار التراخيص اللازمة لنشاط هذه الشركة الصينية بعد الاطلاع على خطة الشركة الصينية وموافقة الجهات المعنية .

وذكر أن الصينيين لديهم سجل جيد فيما يتعلق بالاستثمار في مدينة مشكين شهر ، ويعد الاستثمار في إنتاج مصابيح LED والمشاركة في إنشاء مصنع شاحنات مشكينشهر من بين أنشطة الصينيين في هذه المدينة.

وتقع مدينة مشكين شهر شمال غرب أردبيل.

المصدر: وكالة فارس

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