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بالفيديو..الاحتلال متخوف من رد المقاومة الفلسطينية

الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

رأى الخبير في الشؤون الاسرائيلية غسان محمد أن الاحتلال الاسرائيلي ليس مستعدا الآن لافتعال المزيد من التصعيد خوفا من رد المقاومة الفلسطينية.

العالم - خاص بالعالم

وقال محمد في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن الاحتلال يحاول منع اندلاع انتفاضة فلسطينية، مؤكدا أن مهمة كل الشعب الفلسطيني وليس المقدسيين فحسب هيمقاومة ومواجهة الاحتلال الاسرائيلي.

واضاف أن الدفاع عن القدس مهمة العرب والمسلمين جميعا، وليس الفسطنيين فحسب، مشددا على ان تطبيع بعض الدول العربية مع كيان الاحتلال لن يغير من عزيمة الشعب لفلسطيني.

واوضح الخبير في الشؤون الاسرائيلية أن الاحتلال سيحاول إدخال بعض من الدول العربية والمطبعين لتهدئة الأوضاع.

هذا وتشهد باحات المسجد الاقصى منذ الفجر مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد اقتحامها المسجد واعتدائها على المصلين واعتقال 400 منهم بينهم اطفال.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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