داعية الاسلامي: الفلسطينيون يحتاجون لمد خارجي لاستئناف المقاومة

العالم - خاص بالعالم

واوضح صقر في حديث لقناة القناة العالم الاخبارية، أن الأرض الفلسطينية ما فتئت محورا للصراع بين الحق والباطل.

واضاف، ان التصعيد في المستقبل القريب سيزيد ويجب أن يتأهب المقاومون الفلسطينيون للرد على الاحتلال واعتداءته بالقوة.

واشار الداعية الاسلامي الى ان الفلسطينيين يعيشون في وضع محرج بين الأزمات الاقتصادية والاحتلال والتطبيع؛ لهذا يحتاجون الى لمد خارجي لاستئناف المقاومة.

هذا وتشهد باحات المسجد الاقصى منذ الفجر مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد اقتحامها المسجد واعتدائها على المصلين واعتقال 400 منهم بينهم اطفال.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..