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داعية الاسلامي: الفلسطينيون يحتاجون لمد خارجي لاستئناف المقاومة

الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

قال الداعية الاسلامي الشيخ ماجد صقر إن الاحتلال يدرك بأن الفلسطينيين بعد الصلاة الظهر يبدأون بهتافات تخيفه لذا قام بالاقتحامات من فجر هذا اليوم.

العالم - خاص بالعالم

واوضح صقر في حديث لقناة القناة العالم الاخبارية، أن الأرض الفلسطينية ما فتئت محورا للصراع بين الحق والباطل.

واضاف، ان التصعيد في المستقبل القريب سيزيد ويجب أن يتأهب المقاومون الفلسطينيون للرد على الاحتلال واعتداءته بالقوة.

واشار الداعية الاسلامي الى ان الفلسطينيين يعيشون في وضع محرج بين الأزمات الاقتصادية والاحتلال والتطبيع؛ لهذا يحتاجون الى لمد خارجي لاستئناف المقاومة.

هذا وتشهد باحات المسجد الاقصى منذ الفجر مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد اقتحامها المسجد واعتدائها على المصلين واعتقال 400 منهم بينهم اطفال.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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