الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢
٠٩:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

خبير مياه مصري: بدء أعمال خرسانية في سد النهضة استعدادا للتخزين الثالث

خبير مياه مصري: بدء أعمال خرسانية في سد النهضة استعدادا للتخزين الثالث
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عباس شراقي، إن هناك أنباء عن بدء أعمال خرسانية على جسم سد النهضة، خاصة في الجانب الغربي.

العالم _ افريقيا

وأضاف شراقي عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أمس الخميس، أنه طبقا لصور الأقمار الصناعية فإن المخزون الحالي لسد النهضة يبلغ حوالي 7 مليارات متر مكعب عند منسوب 575 مترا فوق سطح البحر، بانخفاض مليار متر مكعب واحد منذ فتح بوابة التصريف 12 مارس الماضي، وثلاثة مليارات متر مكعب من أعلى منسوب عند نهاية الفيضان في أكتوبر الماضي، الذي وصل إلى 580 مترا، ثم استقر بعد انتهاء الفيضان عند منسوب 576 مترا، بمقدار 8 مليارات متر مكعب هي إجمالي التخزين الأول والثاني في العامين الماضيين.

كما يظهر في صورة أمس 14 أبريل عمل التوربين رقم 10، واستمرار تدفق المياه من خلال إحدى فتحتي التصريف، وظهور بعض الجزر نتيجة انخفاض المخزون.

وأوضح عباس شراقي أن إثيوبيا تستهدف تخزينا ثالثا بحوالي 10 مليارات متر مكعب عن طريق تعلية السد بمقدار 20 مترا، بما يعادل حوالي 1.3 مليون متر مكعب خرسانة، وهذا مستحيل في الفترة الزمنية المتبقية على الفيضان الجديد (أقل من ثلاثة أشهر).

روابط ذات صلة

مصر.. قرار بشأن محاكمة قاض مشهور و16 آخرين في قضية خطيرة

مطار بنينا في بنغازي جاهز لاستقبال الرحلات

مصر.. سحب الجنسية من 21 مواطنا

مصر.. انهيار رجل أعمال بعد الحكم عليه بالإعدام بقضية هزت الرأي العام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخرطوم تعلن إجلاء ألف سوداني من أوكرانيا

اعتقالات واسعة بعد الاعتداء على المصلين في الاقصى

خبير مياه مصري: بدء أعمال خرسانية في سد النهضة استعدادا للتخزين الثالث

مؤكدا الحاجة لضمانات بعدم تسرب النفط العراقي للكيان الصهيوني.. بيان مهم من دولة القانون بشأن مشروع أنبوب البصرة – العقبة

هل سنشهد انتفاضة فلسطينية عارمة ضد الاحتلال؟

مجلس حكماء السودان يعلن توحيد الجهود الوطنية في وثيقة السودان الدستورية