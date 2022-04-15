مراسل العالم : الموقف في المسجد الاقصى متفجر

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا،أن قوات الاحتلال بعد اقتحام المسجد الاقصى ارادت ان تخلي باحات المسجد وتخرج المعتكفين فيه تماما، مما ادى الى مواجهات بين الفلسطينيين المتواجدين في الاقصى وبين قوات الاحتلال.

واشار مراسلنا الى ان قبل اكثر من شهر تم ابلاغ الشبان الفلسطينيين بانهم ممنوعون من دخول المسجد الاقصى الى مدت شهرين الى ستة اشهر.

وقال مراسلنا ان الموقف في المسجد الاقصى المبارك متفجر، لان الاحتلال يعلم ان المساس بالمسجد الاقصى يستفز مشاعر الفلسطينين وسوف يؤدي الى مواجهات وتصدي لهذا المساس.

واضاف مراسلنا، ان الاحتلال لو كان ينوي ان لا تتأزم الاوضاع في المسجد الاقصى كان بإمكانه ان لا يقترب من باحات المسجد الاقصى.

هذا وتشهد باحات المسجد الاقصى منذ الفجر مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد اقتحامها المسجد واعتدائها على المصلين واعتقال 400 منهم بينهم اطفال.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

هذا وتشهد باحات المسجد الاقصى منذ الفجر مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد اقتحامها المسجد واعتدائها على المصلين واعتقال 400 منهم بينهم اطفال.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..