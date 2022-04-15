شاهد..ماذا حلَّ بالمسجد الاقصى المبارك اليوم؟

العالم - خاص بالعالم

مصادر محلية قالت إن قوات الاحتلال اقتحمت باحات الأقصى وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المصلين، ما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوفهم.

واضافت ان جنود الاحتلال اعلتلو أسطح المباني قرب باب السلسلة في محيط المسجد الأقصى، في حين تصدى المصلون المرابطون لقوات الاحتلال وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس المحتلة افاد بنقل عشرات الاصابات لمستشفيات المدينة جراء اعتداءات الاحتلال، واعلن فتح مستشفى ميدانيا لعلاج الإصابات فيما اشار اعاقة قوات الاحتلال عمل سيارات الإسعاف ونقل المصابين من داخل المسجد.



واكد المصلون أن قوات الاحتلال أغلقت بوابات المصلى القبلي وحاصرت مئات المصلين داخله واعتدت على العشرات منهم وعلى الفلسطينيات.

كما اكدت المصادر ان قوات الاحتلال قامت بتحطيم النوافذ العلوية للمسجد القبلي بهدف إطلاق قنابل الغاز من خلالها تجاه المصلين المحتجين داخله كما نفذت بعض الاعتقالات بينهم اطفال.

ووفق المصادر فإن اقتحامات قوات الاحتلال بدأت بعد انتهاء صلاة الفجر عندما نظم المصلون مسيرة في باحات المسجد، رددوا خلالها هتافات نصرة للاقصى وتحذيرا من اقتحامات المستوطنين له خلال مايسمى بـ'عيد الفصح' وتقديم القرابين في ساحاته.



وكانت اعدادا كبيرة من الفلسطينيين تمكنوا من دخول المسجد فيما نصب بعض الشبان منذ ساعات الفجر الأولى السواتر الخشبية مقابل باب المغاربة، وعلى أبواب المصلى القبلي وساحات قبة الصخرة، وانتشروا في ساحات الأقصى لحمايته من اقتحامات المستوطنين وافشال محاولاتهم تدنيس المسجد المبارك.