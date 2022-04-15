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قيادي في حركة الجهاد الاسلامي..

شاهد..دول محور المقاومة هم الصادقون في خطاباتهم

الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي محمد شلح ان ترهات التطبيع هي التي دفعت الاحتلال بارتكاب جرائم طالت الفلسطينيين.

العالم - خاص بالعالم

واوضح شلح في حديث لقناة العالم الاخبارية، ان المقاومة الفلسطينية قالت كلمتها في اجتماعها في غزة واعلنت حالة الاستنفار والجهوزية الكاملة لاي مواجهة.

ولفت شلح الى ان المقاومة الفلسطينية تراقب عن كثب الاحداث في القدس المحتلة والاعتداءات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في باحات المسجد الاقصى المبارك.

وقال شلح ان المقاومة اولا تستنفر الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة و اراضي الـ48 في مواجهة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي، ولكن في حال ان نفذ العدو الصهيوني المجزة والخرافة التي يتحدث عنها، فقطاع غزة سيكون لها كلمة على صعيد وغرار معركة سيف القدس.

هذا وتشهد باحات المسجد الاقصى منذ الفجر مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد اقتحامها المسجد واعتدائها على المصلين واعتقال 400 منهم بينهم اطفال.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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