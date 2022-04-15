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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية
الخارجية الإيرانية: التطبيع مع كيان الاحتلال الذي يرتكب جرائم بحق الفلسطينيين خيانة كاملة
الخارجية الإيرانية: تزايد جرائم الكيان الإسرائيلي جاء بعد تطبيع بعض الدول العربية والإسلامية وتجاهلها للقضية الفلسطينية
الخارجية الإيرانية تدين اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى وإلحاق الضرر بالمصلين والصائمين فيه وتحذر من دوام جرائم الاحتلال
حرس الثورة في إيران يقوم باحتجاز سفينة تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج الفارسي واعتقال أفراد طاقمها
الخارجية الأردنية تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى واعتداءها على المصلين
اعتقال 80 مصليا في المسجد الأقصى بعد اقتحامه فجر اليوم
عدد الإصابات يصل إلى 117 خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى
حركة الجهاد الإسلامي تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المصلين وتعده جريمة عدوانية يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها
شرطة الاحتلال تمنع دخول الشبان إلى البلدة القديمة من خلال نصبها متارس حديدية عند باب العامود
الخارجية الإيرانية: تزايد جرائم الكيان الإسرائيلي جاء بعد تطبيع بعض الدول العربية والإسلامية وتجاهلها للقضية الفلسطينية
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش
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