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الخارجية الإيرانية: التطبيع مع كيان الاحتلال الذي يرتكب جرائم بحق الفلسطينيين خيانة كاملة

الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

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