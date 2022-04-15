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قوات حرس الثورة الاسلامية تضبط سفينة تحمل وقودا مهربا بالخليج الفارسي

قوات حرس الثورة الاسلامية تضبط سفينة تحمل وقودا مهربا بالخليج الفارسي
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة البحرية الثانية لحرس الثورة الإسلامية في محافظة بوشهر، ان قوات هذه القيادة تمكنت من ضبط سفينة تحمل وقودا مهربا في الخليج الفارسي.

العالم- ايران

واضاف العقيد غلام حسين حسيني في تصريح له اليوم الجمعة: أثناء تفتيش هذه السفينة، تم اكتشاف 250 ألف لتر من الوقود المهرب.

كما اعلن احتجاز سبعة من أفراد طاقم هذه السفينة لاستكمال إجراءات التحقيق والخطوات القانونية.

وقال: إن مكافحة التهريب، وخاصة الوقود، في الخليج الفارسي هي إحدى المهام المهمة لقوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، والتي يتم تنفيذها من خلال رصد المعلومات والعمليات، والمراقبة.

وتابع حسيني: هذه السفينة وطاقمها سيتم تسليمهم للجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية.

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قوات حرس الثورة الاسلامية تضبط سفينة تحمل وقودا مهربا بالخليج الفارسي

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