قوات حرس الثورة الاسلامية تضبط سفينة تحمل وقودا مهربا بالخليج الفارسي

العالم- ايران

واضاف العقيد غلام حسين حسيني في تصريح له اليوم الجمعة: أثناء تفتيش هذه السفينة، تم اكتشاف 250 ألف لتر من الوقود المهرب.

كما اعلن احتجاز سبعة من أفراد طاقم هذه السفينة لاستكمال إجراءات التحقيق والخطوات القانونية.

وقال: إن مكافحة التهريب، وخاصة الوقود، في الخليج الفارسي هي إحدى المهام المهمة لقوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، والتي يتم تنفيذها من خلال رصد المعلومات والعمليات، والمراقبة.

وتابع حسيني: هذه السفينة وطاقمها سيتم تسليمهم للجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية.