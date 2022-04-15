موقف المقاومة من إقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى واعتدائها على المصلين أشارت مراسلتنا الى أن كيان الاحتلال يدرك أن قضية اليوم مستفزة وستثير الشعب الفلسطيني وان المجتمعين في غزة يهتفون باسم فلسطين وجنين وباسم الذين قاموا بعمليات بطولية.

ونوهت مراسلتنا الى أن هناك جبهات فلسطينية مشتعلة غضبا الآن وهذا ما يجعل المحتل الإسرائيلي أن يتراجع من جرائمه مشددة الى أن الأقصى خط أحمر لكل فلسطيني وهذا ما يثير الشعب الفلسطيني كله.

وكان قد أدى نحو 50 ألف مصل، اليوم، صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وانطلقت مسيرة حاشدة في المسجد الأقصى بعد أداء صلاة الجمعة، حيث ندد المشاركون باقتحام الأقصى والاعتداء على المعتكفين فيه.

وجاءت صلاة اليوم إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد القبلي في ساحات المسجد الأقصى، واعتدائها على المعتكفين فيه، وشنّت حملة اعتقالات واسعة بين صفوفهم، إذ أُصيب 152 شخصا على الأقلّ، واعتُقِل نحو 400، خلال مواجهات اندلعت بين المصلين في المسجد الأقصى وبين قوات الاحتلال التي اقتحمت المسجد، بعد أداء صلاة الفجر.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية المحتلة جموع الفلسطينيين 'للتوجه لنقاط الاحتكاك والتماس إسنادا لأهلنا في القدس، وردا على انتهاكات الاحتلال بحق المصلين في المسجد الأقصى'.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها في محيط الأقصى وعند الحواجز المنتشرة على مداخله والتي تضاف إلى تلك الحواجز التي تعزل مدينة القدس عن الضفة الغربية.

ويؤدي أغلب الوافدين إلى الأقصى الصلاة في ساحات المسجد وتحت الأشجار لانعدام وسائل الوقاية من الحر، نظرا لمنع الاحتلال أي تغييرات أو أعمال داخل المسجد.

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