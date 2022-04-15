آخر تطورات اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى واعتدائها على المصلين أشار مراسلنا الى أنه هنالك العديد من الفلسطينيين يشتبكون مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في نابلس ومواجهات قرب مدينة بيت لحم على المدخل الشمالي لها قرب مسجد بلال بن رباح .

وأضاف مراسلنا أن القدس محور الصراع ومحور الأزمة فكل الشعب الفلسطيني يذود عنها أينما يكون مشيرا الى أنه ما دام الاحتلال ينتهك الأقصى فيكون الفلسطينيون متأهبون للمواجهة

وأوضح مراسلنا ان هناك بلدات فلسطينية يغلقها الاحتلال عند كل انتفاضة فلسطينية وان الجيل الفلسطيني الجديد هو الذي يقود فكرة المقاومة.

وقال مراسلنا ان الموقف في المسجد الاقصى المبارك متفجر، لان الاحتلال يعلم ان المساس بالمسجد الاقصى يستفز مشاعر الفلسطينين وسوف يؤدي الى مواجهات وتصدي لهذا المساس.

واضاف مراسلنا، ان الاحتلال لو كان ينوي ان لا تتأزم الاوضاع في المسجد الاقصى كان بإمكانه ان لا يقترب من باحات المسجد الاقصى.

وكان قد أدى نحو 50 ألف مصل، اليوم، صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وانطلقت مسيرة حاشدة في المسجد الأقصى بعد أداء صلاة الجمعة، حيث ندد المشاركون باقتحام الأقصى والاعتداء على المعتكفين فيه.

وجاءت صلاة اليوم إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد القبلي في ساحات المسجد الأقصى، واعتدائها على المعتكفين فيه، وشنّت حملة اعتقالات واسعة بين صفوفهم، إذ أُصيب 152 شخصا على الأقلّ، واعتُقِل نحو 400، خلال مواجهات اندلعت بين المصلين في المسجد الأقصى وبين قوات الاحتلال التي اقتحمت المسجد، بعد أداء صلاة الفجر.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية المحتلة جموع الفلسطينيين 'للتوجه لنقاط الاحتكاك والتماس إسنادا لأهلنا في القدس، وردا على انتهاكات الاحتلال بحق المصلين في المسجد الأقصى'.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها في محيط الأقصى وعند الحواجز المنتشرة على مداخله والتي تضاف إلى تلك الحواجز التي تعزل مدينة القدس عن الضفة الغربية.

ويؤدي أغلب الوافدين إلى الأقصى الصلاة في ساحات المسجد وتحت الأشجار لانعدام وسائل الوقاية من الحر، نظرا لمنع الاحتلال أي تغييرات أو أعمال داخل المسجد.

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