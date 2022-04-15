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الإعلام العبري: اصابة مستوطن بجروح في عملية طعن في حيفا وتم نقله للمستشفى من أجل العلاج

الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

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