الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢
١٢:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

'قسد' تغلق 26 محلا تجاريا وتختطف مدنيين بالرقة وريفها

'قسد' تغلق 26 محلا تجاريا وتختطف مدنيين بالرقة وريفها
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أغلقت “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أكثر من عشرين محلاً تجارياً واختطفت عدداً من أصحابها في ريف الرقة في سوريا بالتوازي مع اختطاف مواطنين آخرين من المدينة واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لـسانا في الرقة إن “قسد” قامت بإغلاق 13 محلاً تجارياً في سوق الطبقة و 10 محال في الشارع العريض في المدينة و 3 آخرين في الحي الثاني وذلك بعد قيام مجموعات مسلحة تابعة لـ “قسد” الانفصالية بمداهمة هذه المحال وأجبرت مالكيها على الخروج منها وإغلاقها بالشمع الأحمر واختطفت عدداً من العاملين بهذه المحال واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

وبينت المصادر أن هذه الممارسات تأتي في إطار ملاحقة “قسد” لأعداد كبيرة من المواطنين الذين يرفضون التعاون معها وإرسال أبنائهم للقتال في صفوفها.

ولفتت المصادر إلى أن مجموعة عسكرية تابعة لـ “قسد” نفذت حملة مداهمات طالت عدداً من المنازل في شارع تل أبيض بمدينة الرقة واختطفت على إثرها مدنيين اثنين كما اقدمت على اختطاف عدد من الشبان بعد توقيفهم على حاجز حزيمة شمال الرقة وساقتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري لزجهم في عمليات التدريب والقتال في صفوفها.

وفي الريف الشمالي للرقة قالت مصادر محلية: إن “قسد” قامت بتحويل مدرسة تل السمن شمال الرقة إلى نقطة عسكرية وتقوم بحفر خنادق وسواتر ترابية بمحيطها لعزلها وجعلها منطقة عسكرية.

روابط ذات صلة

إصابة اثنين من مسلحي "قسد" بانفجار عبوة ناسفة غرب الرقة

فشل المفاوضات مع 'قسد' لفك الحصار عن القاملشي والحسكة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رعد: من يطالب بنزع سلاح المقاومة لا يمُتّ إلى الوطنية بصِلة

الهند تتسلم دفعة جديدة من منظومات 'إس-400'

وكالة: اشتباكات بين حركة طالبان والمعارضة شمال شرقي أفغانستان

الإمارات: مواجهة الظلم ونهج القمع والتعذيب يجابه بالسجن التعسفي

سلاحنا وسيوفنا مشرعة... الجهاد الاسلامي تحذر: غزة لن تقف مكتوفة الأيدي

الجيش الايراني: الحدود الشرقية للبلاد تقع تحت سيطرتنا الكاملة