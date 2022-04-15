'قسد' تغلق 26 محلا تجاريا وتختطف مدنيين بالرقة وريفها

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لـسانا في الرقة إن “قسد” قامت بإغلاق 13 محلاً تجارياً في سوق الطبقة و 10 محال في الشارع العريض في المدينة و 3 آخرين في الحي الثاني وذلك بعد قيام مجموعات مسلحة تابعة لـ “قسد” الانفصالية بمداهمة هذه المحال وأجبرت مالكيها على الخروج منها وإغلاقها بالشمع الأحمر واختطفت عدداً من العاملين بهذه المحال واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

وبينت المصادر أن هذه الممارسات تأتي في إطار ملاحقة “قسد” لأعداد كبيرة من المواطنين الذين يرفضون التعاون معها وإرسال أبنائهم للقتال في صفوفها.

ولفتت المصادر إلى أن مجموعة عسكرية تابعة لـ “قسد” نفذت حملة مداهمات طالت عدداً من المنازل في شارع تل أبيض بمدينة الرقة واختطفت على إثرها مدنيين اثنين كما اقدمت على اختطاف عدد من الشبان بعد توقيفهم على حاجز حزيمة شمال الرقة وساقتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري لزجهم في عمليات التدريب والقتال في صفوفها.

وفي الريف الشمالي للرقة قالت مصادر محلية: إن “قسد” قامت بتحويل مدرسة تل السمن شمال الرقة إلى نقطة عسكرية وتقوم بحفر خنادق وسواتر ترابية بمحيطها لعزلها وجعلها منطقة عسكرية.