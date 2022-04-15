ما التحديات التي يفرضها اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى واعتدائها على المصلين أشار ابو عكر الى ان هنالك ترسيم بواقع موجود على الأرضواعلنت هذه الدولة ان القدس هي عاصمة أبدية لهذا الكيان.

واضاف أبو عكر انه بدأ الكيان يعمل على قدم وساق وبكل امكانياته في تهويد الحيز الفلسطيني والحيز العربي وكل ما يدل على رواية تاريخية وفلسطيني وعربية واسلامية في هذا المكان وتهويدها وتحويلها الى رموز ومصطلحات ومسميات والى اماكن توراتية وتلمودية ويهودية على اعتبار أن في هذا المكان كان لهم ماضي وكان لهم تاريخ ..الخ من هذه الرواية المزعومة.

ونوه ابو عكر الى انه لهذه الاسباب قاموا بالبدء بممارسة عدوانهم بكل ما يمس بفلسطينية وعروبة واسلامية هذه المدينة بالترغيب والترهيب وبالقمع وبهدم المنازل وتجريف الاراضي.

وكان قد أدى نحو 50 ألف مصل، اليوم، صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وانطلقت مسيرة حاشدة في المسجد الأقصى بعد أداء صلاة الجمعة، حيث ندد المشاركون باقتحام الأقصى والاعتداء على المعتكفين فيه.

وجاءت صلاة اليوم إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد القبلي في ساحات المسجد الأقصى، واعتدائها على المعتكفين فيه، وشنّت حملة اعتقالات واسعة بين صفوفهم، إذ أُصيب 152 شخصا على الأقلّ، واعتُقِل نحو 400، خلال مواجهات اندلعت بين المصلين في المسجد الأقصى وبين قوات الاحتلال التي اقتحمت المسجد، بعد أداء صلاة الفجر.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية المحتلة جموع الفلسطينيين 'للتوجه لنقاط الاحتكاك والتماس إسنادا لأهلنا في القدس، وردا على انتهاكات الاحتلال بحق المصلين في المسجد الأقصى'.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها في محيط الأقصى وعند الحواجز المنتشرة على مداخله والتي تضاف إلى تلك الحواجز التي تعزل مدينة القدس عن الضفة الغربية.

ويؤدي أغلب الوافدين إلى الأقصى الصلاة في ساحات المسجد وتحت الأشجار لانعدام وسائل الوقاية من الحر، نظرا لمنع الاحتلال أي تغييرات أو أعمال داخل المسجد.

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