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كيف تبدو الأوضاع الآن في القدس المحتلة؟

الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد راسم عبيدات الخبير في الشأن الاسرائيلي القدس المحتلة انه حتى هذه اللحظة الاوضاع في المسجد الاقصى متوترة جدا حيث تصاعدت من بعد أداء صلاة الجمعة في المسجد من قبل المصلين الفلسطينيين حيث هتفوا للمقاومة الفلسطينية ولجنين ولغزة.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى واعتدائها على المصلين أشار عبيدات الى أن الاوضاع في الاقصى مازالت متوترة في ظل اقتحام قوات الاحتلال للمسجد المبارك منوها الى أن قوات الاحتلال تعتدي على المصلين بالهراوات وقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وأوضح عبيدات أن نحو 60 الف فلسطيني ادوا صلاة الجمعة في المسجد الاقصى مشيرا الى أن الاوضاع مرشحة للتصعيد اذا ما اقدم المستوطنون على ادخال القرابين الى المسجد الاقصى.

وكان قد أدى نحو 50 ألف مصل، اليوم، صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وانطلقت مسيرة حاشدة في المسجد الأقصى بعد أداء صلاة الجمعة، حيث ندد المشاركون باقتحام الأقصى والاعتداء على المعتكفين فيه.

وجاءت صلاة اليوم إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد القبلي في ساحات المسجد الأقصى، واعتدائها على المعتكفين فيه، وشنّت حملة اعتقالات واسعة بين صفوفهم، إذ أُصيب 152 شخصا على الأقلّ، واعتُقِل نحو 400، خلال مواجهات اندلعت بين المصلين في المسجد الأقصى وبين قوات الاحتلال التي اقتحمت المسجد، بعد أداء صلاة الفجر.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية المحتلة جموع الفلسطينيين 'للتوجه لنقاط الاحتكاك والتماس إسنادا لأهلنا في القدس، وردا على انتهاكات الاحتلال بحق المصلين في المسجد الأقصى'.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها في محيط الأقصى وعند الحواجز المنتشرة على مداخله والتي تضاف إلى تلك الحواجز التي تعزل مدينة القدس عن الضفة الغربية.

ويؤدي أغلب الوافدين إلى الأقصى الصلاة في ساحات المسجد وتحت الأشجار لانعدام وسائل الوقاية من الحر، نظرا لمنع الاحتلال أي تغييرات أو أعمال داخل المسجد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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