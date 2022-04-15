رعد: من يطالب بنزع سلاح المقاومة لا يمُتّ إلى الوطنية بصِلة

العالم ـ لبنان

ودعا رعد خلال لقاء سياسي في بلدة كفرمان الجنوبية، "كل من له صداقة إقليمية أو دولية أن يفعل كما نفعل نحن، ويتعهد بتوظيف صداقاته من أجل مصلحة لبنان وكل اللبنانيين"، مشيرا إلى أن "الآخرين لا يمكنهم فعل ذلك لأنهم مقتنعون بوصاية الغرب عليهم في سياستهم لذا هم لا يريدون لنا أي علاقة مع أي دولة شرقية وليس فقط إيران، حتى روسيا هم لا يقبلون بصداقتها ولا الصين والهند".

وشدد على أن "مصالح هؤلاء النافذين المتحكّمين بالنظام السياسي في البلد مشبوكة مع الغرب، ومع مؤسسات وبنوك ومختبرات ومعامل الغرب، فهم أصبحوا صدى للغرب، والغرب يعتمد عليهم في تنفيذ سياساته في لبنان".

وقال رعد إنّ "ما هم فيه من رضوخ وخضوع وتوهين لهويتهم الوطنية، يحاولون أن يتّهموننا به زورًا وبهتانًا وبدون أي دليل".

وتابع: "إنهم يصبون حُمّى هجماتهم علينا تحت شعار لا لسلاح المقاومة، ونحن لسنا هواة حروب لكننا لا نقبل أن يأخذنا العدو على غفلة، لذا كان السلاح ولذا يجب أن نبقى على جهوزية تامة للتصدي لعدوانية العدو الإسرائيلي"، مشددًا على أن "المقاومة هي ضرورة وطنية وحاجة ماسة، والذي يطالب بنزع سلاح المقاومة يغرّد في مكان آخر، أقلّه أنّه لا يمُتّ إلى الوطنية بصِلة".