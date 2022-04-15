الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢
١٢:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

عشرات الاصابات بين المصلين لدى اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى

الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رعد: من يطالب بنزع سلاح المقاومة لا يمُتّ إلى الوطنية بصِلة

الهند تتسلم دفعة جديدة من منظومات 'إس-400'

وكالة: اشتباكات بين حركة طالبان والمعارضة شمال شرقي أفغانستان

الإمارات: مواجهة الظلم ونهج القمع والتعذيب يجابه بالسجن التعسفي

سلاحنا وسيوفنا مشرعة... الجهاد الاسلامي تحذر: غزة لن تقف مكتوفة الأيدي

الجيش الايراني: الحدود الشرقية للبلاد تقع تحت سيطرتنا الكاملة